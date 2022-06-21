نجران 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة منطقة نجران وبلدياتها الفرعية 794 جولة تفتيشية خلال الخمسة الأيام الماضية، أسفرت عن تسجيل 294 مخالفة للإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية، وإغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة.وأوضح المشرف على البلديات الفرعية فايز علي رجا أن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والصحية، وتوفير جميع سبل السلامة الصحية وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت.وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت، ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.// انتهى //13:34ت م0073