بريدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, التقرير السنوي الخاص بأعمال فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لعام 2021م.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الوزارة بالمنطقة عبدالله آل أبو سباع, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.واستمع سموه لشرحٍ عن أعمال الفرع وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها وبرامج التوطين في القطاع الخاص والحكومي وإجمالي الخدمات المنفذة للقطاع الخاص التي بلغت 643071 خدمة، مشيداً بجهود جميع منسوبي الفرع على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم ومجتمعهم.ونوه سموه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //13:43ت م0074