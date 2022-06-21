القاهرة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الإستراتيجية العربية لإتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها، بحضور الخبراء المعنيين من وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء لدى الجامعة العربية والوكالات الأممية المتخصصة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.ومثَل المملكة العربية السعودية في حفل الإطلاق مستشار وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية نواف المطيري.وأكد الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها خلال الحفل، أن الإستراتيجية تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للاجئين وملتمسي اللجوء في الدول العربية الأعضاء، للحد من معدلات الاعتلال والوفيات المبكرة، من خلال دعم وتحسين توافر خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة وطرق الحصول عليها، وتقديم الدعم اللازم للنظم الصحية الوطنية لتلبية احتياجات اللاجئين الصحية والمجتمعات المضيفة.وأوضحت أن الجامعة العربية عقدت عدداً من الاجتماعات التشاورية مع الخبراء المعنين بوزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء، لمناقشة وإبداء ملاحظات الدول العربية الأعضاء على المسودة الأولى للإستراتيجية وخطة عملها، قبل عرضهما على مجلس وزراء الصحة العرب لاعتمادهما.وأفادت أبو غزالة بأنه سيتم تنظيم ورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية على مدى يومين، بهدف مناقشة أولويات الدول الأعضاء في تنفيذ الإستراتيجية وخطة عملها، وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية، ووضع أطر للعمل لمواجهة القدرة على الصمود والرصد والمتابعة.// انتهى //13:51ت م0077