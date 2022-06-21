بريدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، حملة توعوية بعنوان "حق الله"، تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، وتهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتعظيم حقّ الله -جل وعلا- وبيان حقه على خلقه.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور محمد القرني، وحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأكد سمو أمير القصيم أهمية مثل هذه الحملات، وهي رسالة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتمّ التسليم ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على هذا المنهج القويم، وهو ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها، مبدياً سموه تقديره لجهود القائمين على الحملة، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق أهدافها.واستمع سموه إلى شرح موجز عن برامج مسارات الحملة التي تمتد لمدة ستة أشهر وتشمل برامج ميدانية في عدد من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة والميادين العامة ووسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:52ت م0078