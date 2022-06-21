الكويت 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 08ر79 نقطة ليبلغ مستوى 78ر7241 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1ر1 في المئة.وجرى تداول 2ر191 مليون سهم نفذت عبر 12657 صفقة نقدية بقيمة 7ر52 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 76ر28 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 16ر5622 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0% جراء تداول 114 مليون سهم نفذت من خلال 6118 صفقة نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار.كما صعد مؤشر السوق الأول 78ر100 نقطة ليغلق عند 77ر8029 بنسبة ارتفاع بلغت 27ر1% من خلال تداول 1ر77 مليون سهم عبر 6539 صفقة بقيمة 4ر36 مليون دينار.// انتهى //13:52ت م0079