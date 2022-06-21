المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واستواصلُ وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال تنفيذ العديد من مشاريعها على شبكة الطرق بمنطقة المدينة المنورة، سعياً لتعزيز ترابط شبكات الطرق فيها ورفع مؤشر جودتها وتحسين الخدمات المقدمة، حيث تبلغ أطوال مشاريع التنفيذ قرابة 505 كم.ومن ضمن مشاريع التنفيذ التي تشرف عليها الوزارة بشكلٍ مباشر بصورةٍ دورية، مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة بإجمالي أطوال يبلغ 10 كم، إضافةً إلى مشروع تنفيذ المجموعة الخامسة بمنطقة المدينة المنورة بطول 13.87 كم، ويشمل استكمال الأعمال المتبقية لتقاطع الأمير سلطان مع طريق الهجرة - تكسيه الحوائط الساندة للمعبر السفلي لتقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الهجرة - استكمال تنفيذ ازدواج الجزء المتبقي من طريق الأمير نايف بطول 795 متراً طولياً شاملاً ازدواج الجسر "جسر المراعي" بطول 60 م - تنفيذ طرق خدمة على طريق المدينة المنورة / ينبع السريع وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز - تنفيذ الدوران أسفل جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة / ينبع السريع - تنفيذ أعمال الإنارة لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز (الجامعات) ، إلى جانب مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة (المجموعة التاسعة عشر) بطول 56.88 كم وهو عبارة عن أربع وصلات ( ربط طريق فضلا / جيدة (السطيح) بالضليعة/ غزيلا الصوان/ قع عمودان/ قصير عمودان/ بئر خصلف/ بئر الأراك (المرحلة الأولى) بطول (12.680) كلم ، واستكمال طريق المنتزه الوطني بصهوة بطول (6.200) كلم، واستكمال طريق الصويدرة/ حزرة بطول (17.800) كلم ، واستكمال طريق شميسي/ ترعة بطول (20.200) كلم)، ومشروع الأعمال المتبقية لمشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة (المجموعة السابعة عشر) بإجمالي أطوال يبلغ 10.55 كم وهو عبارة عن (استكمال طريق الملك خالد(الدائري الثالث)كما يلى :- ، تنفيذ المحول الانتقالي من حائل إلى المدينة عبر الطريق الرئيسي بطول (2.412)كلم ويشمل تنفيذ جسر التقاطع وتنفيذ منحدرين للقادم من حائل باتجاه المدينة المنورة).وتقوم الوزارة أيضاً بتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة على طرق منطقة المدينة المنورة، كما نفذت مشروع إنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية على طرق منطقة المدينة المنورة، والتي تم وتنفيذ 4 تقاطعات، مع بقاء 6 تقاطعات يجري العمل على تنفيذها.وتعمل الوزارة على خدمة مرتادي طرق منطقة المدينة المنورة على مدار الساعة، وذلك من خلال تلقي البلاغات ومباشرة المهام وإصلاحها، إضافةً لتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة بشكلٍ دوري ومستمر، كما تسهم هذه الأعمال في تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد محاور وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، إضافةً إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25%.// انتهى //13:53ت م0080