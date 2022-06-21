الدمام 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسحقق لاعب المنتخب المغربي محمد جواد جائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022م، التي انتهت أمس بفوز منتخب المغرب على منتخب الكويت بنتيجة 6 - 4، ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة السادسة للبطولة، التي تقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.كما نال لاعب المنتخب الموريتاني إبراهيم العبد، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب موريتانيا أمام منتخب الصومال، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 8 - 1.وحقق لاعب المنتخب العراقي سالم فيصل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي مصر والعراق، التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3.وتحصَل لاعب منتخب فلسطين عدنان سلوم بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده أمام منتخب السعودية بنتيجة 6 - 4.// انتهى //13:54ت م0081