أورتيغيرا 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسعثر علماء على متحجرات أشجار في غابة بولاية بارانا في جنوب البرازيل يعود تاريخها إلى 290 مليون سنة، حيث وصفوا هذا الاكتشاف بأنه "نافذة على الماضي" لدراسة تطور النباتات.وشرحت عالمة طبقات الأرض في جامعة بارانا تامي موتين أن اكتشاف هذه الغابة المتحجرة المكونة من 164 شجرة ليكوفيتيس (من دون ثمار ولا أزهار ولا بذور) من صنف منقرض، هو "الأهم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية" من حيث كمية الحفظ ونوعيته.وأضافت موتين التي أجرت أبحاثها بالشراكة مع جامعة ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل وجامعة كاليفورنيا في ديفس بالولايات المتحدة أن هذه النباتات، التي يقدر عمرها بـ 290 مليون سنة، وتمثل أشكال حياة بدائية جداً في تاريخ الأرض".وأوضحت أن هذه الغابة التي نمت بالقرب من الموقع الحالي لمدينة أورتيغيرا "تُظهر كيفية انتشار النباتات الأولى وتوَزِعُها في المكان وطبيعة تفاعلاتها" مع أشكال أخرى من الحياة, مبينةً أن العامل الذي أتاح حفظ الغابة على هذا النحو الاستثنائي يتمثل في كون الأشجار "دفنت عندما كانت لا تزال على قيد الحياة، ثم غطتها الرواسب تدريجياً, حيث بقيت الغابة على حالها تقريباً بعدما غمرها نهر متجمد.وسبق أن سُجلت اكتشافات مماثلة نادرة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ولا سيما في ولاية ريو غراندي دو سول أو في باتاغونيا الأرجنتينية، لكن كانت على نطاق أصغر بكثير.// انتهى //13:54ت م0082