الدمام 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، حاضنات العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل.وأكد سموه أن العمل التطوعي يجسد نموذجاً من أعمال الخير بمفهومه الواسع القائم على المساعدة وتلبية الحاجات ومؤازرة الآخرين وهذا يزيد من روح التواصل والترابط بين أفراد المجتمع .وقال سموه : "التطوع بذل وسخاء في الوقت والمهارة والمال لخدمة الغير، وهو يحقق للمتطوع انتماءً لمجتمعه ووطنه ويعكس أهميته وتقديره لذاته"، مثمناً سموه المبادرات التي تستهدف المتطوعين الذين يقدموا خدمات جليلة لأنفسهم ووطنهم.من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأهداف العامة لحاضنات العمل التطوعي تتضمن تكوين منظومة داعمة وخلق بيئة ابداعية تُسهم في تحويل الأفكار التطوعية لمبادرات ومشاريع ذات جودة عالية، وأثر مستدام ضمن منظومة موحدة، وتعزيز منهجيات الابتكار والإسهام في إيجاد الحلول للفرص والاحتياجات المجتمعية عبر منهجيات الابتكار والابداع المُواكبة لمتطلبات التنمية وتعزيز التطوع المتخصص وتوسيع المشاركة المجتمعية، وإسهام المتخصصين والخبراء في دعم القطاع غير الربحي وجهاته ومبادراته.وأشار إلى أن الفئات المستهدفة "المبادرات المحتضنة" تتمثل في المبادرات أو الفعاليات المفردة، المبادرات والفرق التطوعية، المشاريع التنموية، الجمعيات ما قبل التأسيس، والريادة الاجتماعية .// انتهى //13:55ت م0084