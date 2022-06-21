مكة المكرمة في 22 ذو القعدة 1443 ه الموافق 21 يونيو 2022 م واساستقبلت شركة حجاج دول جنوب شرق آسيا في مكة المكرمة منذ بداية القدوم لموسم حج هذا العام حتى الآن أكثر من 29 ألف حاج وحاجة من دول جنوب شرق آسيا.ويتم تهيئة المجال لطواف القدوم لأكثر من 25 ألف حاجا وحاجة مشمولين ببرنامج "التطويف المركزي" الذي تنفذه الشركة بمتابعة من الهيئة التنسيقية لشركات أرباب الطوائف تحت إشراف وزارة الحج والعمرة للعام الرابع على التوالي ، من خلال تنظيم الحجاج لطواف القدوم، منعاً للتكدس في المسجد الحرام، وتعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم، قبل التوجه إلى المسجد الحرام، وإلزام كافة الحجاج بارتداء الأساور التي تحمل معلومات عن الحاج وعنوان سكنه وبياناته بشكل مفصل مما يسهم في التنظيم وتطبيق الخطط الموضوعة الهادفة إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم وشعائرهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.وأكد المشرف العام على التطويف المركزي بالشركة المطوف عثمان قزاز، خلال لقاء تعريفي قدمه عن مشروع التطويف المركزي لحج هذا العام 1443هـ، على أهمية تقيد الحجاج بالبرنامج المحدد للتطويف المركزي، موضحاً أن المشروع الذي تنفذه الهيئة التنسيقية لشركات أرباب الطوائف، يأتي ليحقق الأهداف المرجوة منه وفقاً للخطط والبرامج.// انتهى //14:54ت م0098