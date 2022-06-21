القاهرة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأكد معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء هي زيارة ستكون لها ثمارها الكبيرة والعظيمة ليس فقط لصالح الشعبين الشقيقين، لكنها ستفيد الأمتين العربية والإسلامية، الأمر الذي يعكس الدور الكبير للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودورهما المحوري تجاه كافة القضايا في المنطقة.وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن المملكة ومصر تربطهما علاقات قوية تاريخية ممتدة مبنية على الصداقة والأخوة والحب بين الشعبين الشقيقين، منوهاً بأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دائماً ما يؤكد على عمق العلاقات القوية بين البلدين.وثمّن صبحي حجم التعاون الكبير بين المملكة ومصر على الصعيدين الشبابي والرياضي، لافتاً الانتباه إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين الجانبين من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات المشتركة التي سيستفيد الشباب العربي منها كافة.// انتهى //15:00ت م0099