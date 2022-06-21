الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأعلنت هيئة الموسيقى بدء المركز السعودي للموسيقى باستقبال طلبات جميع الراغبين بتعلّم الموسيقى وفنونها المختلفة تحت إشراف مدربين موسيقيين معتمدين، حيث سيفتح المركز باب التسجيل أمام عموم الراغبين ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز https://musichubs.moc.gov.sa , الذي يتضمن أسماء البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات والآلات الموسيقية.ويعد المركز السعودي للموسيقى الأول من نوعه في المملكة، بمنهجيته وشموليته واتساع نطاقه التعليمي والتدريبي، وانتشاره الجغرافي، حيث من المقرر أن تتوزع فروع المركز في مناطق متعددة من المملكة، انطلاقاً من فرعين رئيسين في الرياض وجدة سيبدآن من اليوم باستقبال طلبات التسجيل، وفرع ثالث في الخبر سيُتاح التسجيل فيه قريباً.ويأتي المركز ضمن مبادرة "إنشاء أكاديميات الموسيقى الرئيسية" إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة الموسيقى.ويوفّر المركز السعودي للموسيقى دروساً في الآلات العربية، والآلات الغربية، وإنتاج موسيقى الكمبيوتر، ومهارات تنسيق الأغاني، والغناء، وتخصصات موسيقية أخرى.وتعمل منهجية المركز على إتاحة دروس الآلات الموسيقية بشكل فردي (طالب واحد ومعلم واحد)، وبشكلٍ جماعي لدروس موسيقى الكمبيوتر وتنسيق الأغاني وبعض المواد الأخرى.ويُتيح المركز برامجه للهواة، وللموسيقيين الموهوبين الذين يرغبون في ممارسة الموسيقى كمهنة، كما يقدم تشكيلة متنوعة من المرافق الموسيقية للاستخدام والتأجير من قبل الأفراد والمؤسسات، التي تشمل غُرفاً للتمرين والمعالجة الصوتية بأحجام مختلفة، واستوديوهات موسيقية، وقاعات للحفلات الموسيقية، وقاعات بروفة، وغُرف تنسيق الأغاني، ومحطات عمل لموسيقى الكمبيوتر.وكشفت الهيئة عن باكورة البرامج التدريبية المتاحة للتسجيل في المركز السعودي للموسيقى، التي تتضمن دورات في تخصصاتٍ موسيقيةٍ متعددة، وتشمل الجانبين النظري والتطبيقي، منها برنامج "التدريب الصوتي" الذي يوفر تدريباً أكاديمياً على مهارات الغناء الجميل، وبرنامج "نظرية الموسيقى" الذي يهدف لتعليم أساسات الموسيقى وقراءة النوتة، إضافةً إلى الجوانب الأساسية للألحان والمقامات، والنغمات والإيقاع والقوالب.كما يقدم المركز من خلال برنامج "إنتاج الموسيقى" دورات تدريبية متعمقة في إنتاج الموسيقى، وقاعات للحفلات، واستوديوهات مجهزة بالكامل، إلى جانب طابق يضم أكثر من 15 معملاً مخصصاً للفيديو والصوت، مع الدعم المهني، ومساعدة المتدربين في التواصل وبناء العلاقات مع الفاعلين في المجال.وفيما يتعلق بتعليم العزف على الآلات الموسيقية، يُتيح المركز دورات تدريبية في كيفية العزف على آلة العود، وآلة القانون، وآلة التشيللو، وآلة الكمان، على أن تُتاح قريباً دورات تعليم العزف على آلة "الناي"، والطبلة والرق.وصُممت هذه الدورات لتعليم المتدربين أساسيات العزف بشكل منفردٍ أو جماعي، والتدريب عليها وفق الأساليب المنهجية الصحيحة.وتهدف هيئة الموسيقى من إنشاء المركز السعودي للموسيقى إلى إثراء المشهد الموسيقي في المملكة، وتزويده بالبرامج التعليمية والتدريبية عالية المستوى، وذلك لتنمية المواهب السعودية المتخصصة في علوم الموسيقى وفنونها، وتوفير خيارات تعليمية متكاملة، تشمل المناهج العلمية المتقدمة، ومرافق التدريب، ومتاجر الموسيقى، إضافةً إلى استوديوهات التسجيل، وملتقيات للتواصل وتبادل الخبرات.// انتهى //15:02ت م0100