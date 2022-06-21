القاهرة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسيعقد فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 اجتماعهم الثالث غدًا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي في تصريح له اليوم، أن الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين يندرج في إطار متابعة توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (51) التي انعقدت العام الماضي، خاصةً ما يتعلق ببرنامج العمل لتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، والدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين في مجال التنمية المستدامة.// انتهى //15:12ت م0103