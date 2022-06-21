بريدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، 35 فائزًا من الطلاب والطالبات وأصحاب المبادرات النوعية في مجال الموهبة والإبداع، بجائزة الدكتور عبدالرحمن المشيقح للموهوبين والموهوبات في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بدورتها الثانية لعام 2022م.وتمنى سموه للفائزين والفائزات مزيداً من النجاح، للإسهام بابتكاراتهم وإبداعاتهم لخدمة الوطن، منوهًا بدور داعم الجائزة الدكتور عبدالرحمن المشيقح ومبادراته لدعم وتشجيع الموهبة بالمنطقة، التي تعكس قيم الانتماء والمواطنة الصالحة والإسهام في تنمية المبادرات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030.وبدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم أكد الدكتور عبدالرحمن المشيقح في كلمة داعم الجائزة، أن الجائزة واجب وطني يتشرف به لتقدير من يستحق من أصحاب الموهبة من طلاب وطالبات المنطقة.فيما أكدت الطالبة جمان البيضاني في كلمة الطلبة الموهوبين أن الجائزة إحدى المبادرات النوعية لدعم الموهبة، وانعكاس لقيمة ومكانة العلم والمعرفة، مقدمة الشكر لداعم الجائزة، ولفريق العمل في تعليم القصيم على الرعاية والدعم للمشاريع والابتكارات وتوفير السبل لتطويرها.من جانبه أشار مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح إلى أن الجائزة تجسد شراكة مجتمعية فاعلة للإدارة العامة للتعليم بالقصيم لرعاية أصحاب المواهب والمبدعين، وإبراز منجزاتهم وتطوير مهاراتهم.// انتهى //15:15ت م0104