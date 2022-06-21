الرياض 22 ذو القعدة1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسدعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع مكلفيها بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوعوية الخاصة بالزكاة، المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، البالغ عددها أكثر من 30 دليلًا إرشاديًا، تتضمن جميعها شرحًا مفصلاً عن مفاهيم ومصطلحات الزكاة وطرق حسابها لمختلف القطاعات التجارية.وتتناولت الأدلة الإرشادية الزكوية معلومات وافية حول زكاة مكلفي التقديري، والمعالجة الزكوية لديون المكلفين، وأبرز البنود الزكوية محل الاعتراض، إلى جانب العديد من الأدلة الإرشادية المتعلقة بالأنشطة التجارية، التي من أبرزها قطاع الأنشطة المهنية، وأنشطة التمويل، والفنون والترفيه والتسلية، والتعدين، وصيانة المركبات والدراجات النارية، فضلاً عن دليل الزراعة وصيد الأسماك، ودليل الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والدليل الإرشادي الخاص بالتعليم، ودليل النقل والتخزين، والصناعات التحويلية، والعديد من الأدلة الإرشادية الزكوية الأخرى للعديد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك الدليل الإرشادي العام للزكاة.وأوضحت الهيئة أن الأدلة الإرشادية الخاصة بالزكاة توفر معلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد في توجيه المكلفين والعملاء للاستفادة من خدماتها على الوجه الأمثل، وأشارت في هذا الشأن أنها عملت خلال المرحلة الماضية على إعداد ونشر نحو 100 دليلًا إرشاديًا في مختلف قطاعاتها، تحتوي جميعها على سلسلة واسعة من المعلومات التوعوية بشكل مبسط.ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع المكلفين والعملاء إلى الاطلاع على الأدلة الإرشادية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن نشر هذه الأدلة يأتي انطلاقًا من دورهانحو توعية المكلفين والعملاء وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها، كما دعت الهيئة عند وجود أي استفسارات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (Zatca_Care@) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.// انتهى //15:17ت م0105