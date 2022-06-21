فيينا 22 ذو القعدة1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسزار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يرافقه معالي نائب الوزير المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من منسوبي الوزارة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بمدينة فيينا في جمهورية النمسا، حيث عُقد خلال الزيارة ورشة عمل ناقشت فرص تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات المنظمة في تطور القطاع الصناعي بما يسهم في التنمية الصناعية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.والتقى معاليه خلال زيارته لمقر المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمدير العام "لليونيدو" غيرد مولر وعقدا اجتماعاً ناقشا خلاله أهم فرص التعاون والمواضيع المشتركة، وتخلل اللقاء تأكيد حرص المملكة على الاستعانة بخبراء من داخل المنظمة أو خارجها وبالتنسيق مع "اليونيدو" في تطوير قطاع الصناعة محليًا، وبناء الشراكات الصناعية دوليًا.كما ناقش الاجتماع الفرص الواعدة للاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة في المملكة.// انتهى //15:18ت م0106