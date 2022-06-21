الباحة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة العزاء والمواساة لذوي عثمان بن عبدالعزيز بن صقر رحمه الله.وسأل سموه -خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد اليوم- الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.فيما قدمت أسرة الفقيد الشكر والتقدير لسموه على مواساته لهم.// انتهى //15:20ت م0107