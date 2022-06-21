اجتماعي / سمو أمير منطقة الباحة يعزي ذوي عثمان بن صقر
الثلاثاء 1443/11/22 هـ الموافق 2022/06/21 م واس
الباحة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة العزاء والمواساة لذوي عثمان بن عبدالعزيز بن صقر رحمه الله.
وسأل سموه -خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد اليوم- الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
فيما قدمت أسرة الفقيد الشكر والتقدير لسموه على مواساته لهم.
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15:20ت م
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