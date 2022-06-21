الدوحة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 6.26 نقاط، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 12 ألفا و76.21 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و398 ألفا و370 سهما، بقيمة 491 مليونا و242 ألفا و776.329 ريالا، نتيجة تنفيذ 14303 صفقات في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:22ت م0108