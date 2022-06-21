الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، مع نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة دينيسون أوفوت.وجرى خلال الاجتماع بحث أولويات التحضير لاجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وسبل تطوير وتعزيز التعاون في جميع المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة على ضوء الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.كما تمت مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة.// انتهى //15:29ت م0112