جدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واستشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر السلام بجدة، اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة، وعضو مجلس الشورى.وقد أدى القسم كل من معالي السفير المعين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، والسفير المعين لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية سعد بن ناصر أبو حيمد، والسفير المعين لدى جمهورية البيرو حسن بن محمد الأنصاري، والسفير المعين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، والسفير المعين لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية خالد بن حمود القحطاني، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم، والمندوب الدائم للمملكة في جنيف عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام الإشتراكية محمد إسماعيل دهلوي، والسفير المعين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فهد بن عبيدالله الحميداني، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).كما أدى القسم، عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بن سليمان السياري، قائلًا (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم.حضر أداء القسم، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.// انتهى //16:05ت م0126