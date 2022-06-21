تبوك 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الشيخ منصور المدخلي بمناسبة تعيينه رئيساً للنيابة العامة بالمنطقة.وثمن سموه الجهود التي يبذلها منسوبي النيابة العامة بمنطقة تبوك، منوهاً بما يحظى به جهاز النيابة العامة بالمملكة من متابعة ودعم من القيادة الحكيمة -أيدها الله-.من جهته أعرب رئيس النيابة العامة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته، كذلك ما يحظى به جهاز النيابة بالمنطقة من رعاية واهتمام.// انتهى //16:08ت م0128