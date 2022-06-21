سراييفو 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية للبوسنة والهرسك المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي لنائب رئيس المشيخة الإسلامية أنس ليفاكوفيتش، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو.وقدم ليفاكوفيتش شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من خدمات إنسانية جليلة ومتعددة للمسلمين في أنحاء العالم.ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //16:10ت م0129