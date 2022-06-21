لندن 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واستشهد المملكة المتحدة اليوم الإضراب الأول من أصل ثلاثة إضرابات ستستمر 24 ساعة، بمشاركة 40 ألفًا من العاملين في "الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل"، حيث يعد هذا الإضراب الأكبر من نوعه منذ 30 عامًا.ومن المقرر أن تُشغَّل خُمس القطارات فقط خلال أيام الإضراب، ووقف الخدمات فى أغلب مناطق شرق وجنوب غرب إنجلترا، وويلز وأسكتلندا.وأكد وزير النقل البريطاني جرانت شابس في حديثه لوسائل إعلامية أن الحكومة لن تتدخل؛ لأنها "ستجعل الأمر أكثر سوءًا"، مضيفًا أن الوقت قد حان لتسوية هذا الإضراب، حيث دعا النقابات إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.من جانبه، وصف عمدة لندن صادق خان إضرابات المترو والسكك الحديدية بأنها "محبطة للغاية"، مضيفًا أنه يأمل أن تحل النقابات والمواصلات في لندن والحكومة خلافاتهم بطريقة ودية.// انتهى //16:17ت م0130