جنيف 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" عن الحاجة العاجلة لتقديم المساعدات شمال شرق نيجيريا لتجنب أزمة غذاء خطيرة، حيث يعاني ٤ ملايين شخص من انعدام الامن الغذائي، كما يحتاج أكثر من ٨ ملايين شخص إلى مساعدات غذائية في ولايات بورنو واداموا ويوبي، حيث تدهور الأمن الغذائي بشكل يتطلب دعمًا غذائيًا فوريًا.ودعا أوتشا إلى تمويل تلك المساعدات بشكل عاجل، حيث تبقى العائلات بدون طعام لعدة أيام متتالية.وأكدت الآلية الدولية لتحديد المناطق المعرضة لخطر الجوع في منطقة الساحل أن أكثر من ٤ ملايين شخص سيعانون من الجوع في المدة من يونيو الجاري إلى سبتمبر، ومن المتوقع أن يعاني نحو مليونَيْ طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت في جميع أنحاء الشمال الشرقي خلال العام الجاري. وقد وُضِعت خطة للاستجابة تحتاج لتمويل عاجل بـ٣٥١ مليون دولار أمريكي، وهي جزء من الطلب الإجمالي للمساعدات الإنسانية للعام الجاري البالغ ١،١ مليار دولار في ظل النقص الحاد في استيفائه.// انتهى //16:17ت م0131