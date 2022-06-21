الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اليوم برنامجا تنفيذيا مشتركا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات في محافظات الساحل الغربي ومحافظة الضالع باليمن (المرحلة الثانية)، بقيمة إجمالية تتجاوز مليونين و 510 آلاف دولار أمريكي، يستفيد منه 350 ألف فرد بشكل مباشر وغير مباشر.ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إب بيترسن.ويهدف المشروع إلى تقليل الوفيات بين النساء الحوامل والفتيات عبر توفير خدمة طبية مجانية وذات جودة عالية، من خلال تشغيل 15 مركزا للصحة الإنجابية تقدم 6 منها العمليات القيصرية و 9 منها توفر متابعة للنساء الحوامل أثناء حملهن، وتجهيز تلك المراكز بالأجهزة الطبية والمعدات التي تشمل أجهزة التخدير وحاضنات الأطفال، وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية بالمجان لكل المستفيدين، وتشكيل 50 فريقا طبيا تجوب المناطق النائية والجبال الوعرة لتثقيف النساء وتسجيلهن في قوائم وربطهن بالمراكز الطبية، فضلا عن تنفيذ 650 عملية "ناسور" للنساء .ويأتي ذلك في إطار منظومة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف مناطقه ومحافظاته.// انتهى //16:17ت م0132