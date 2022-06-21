بودغوريتشا 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية الجبل الأسود المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي للمفتي العام و رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود فضيلة الشيخ رفعت فيزتش، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة بودغوريتشا.وأوضح السفير فيصل حفظي في تصريح صحفي أن التوزيع يأتي بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في الجبل الأسود حيث تسعى المملكة دومًا للوقوف مع الشعوب في الدول الشقيقة والصديقة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الإنساني المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة وغيرها من الجهات المانحة في المملكة التي تعكس حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على مد يد الخير والعطاء للجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الأجر والمثوبة.ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //16:19ت م0133