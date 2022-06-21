حضرموت 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم جهاز "بي سي آر" وملحقاته للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.وعبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن شكره للمركز لما يقدمه من دعم متواصل للقطاع الصحي في اليمن.من جهته أوضح مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون الدكتور نبيل باعباد أن الجهاز المقدم يشكل أهمية كبيرة و نقلة نوعية في عمل المركز الوطني لاسيما في تحليل العديد من الأمراض والأوبئة ، مشيرا إلى أن المركز يعمل حاليا لإدخال نظام "يمن سوفت" لخدمة المرضى من خلال التعامل الإلكتروني مع كل الوافدين إلى المركز، الذي سيربط بجميع أقسام المركز المخبرية الذي يعد أول برنامج على مستوى الخدمة لتسهيل إجراءات الفحوصات وحفظ النتائج بملفات خاصة لكل مريض.وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تطوير عمل مختبر الأغذية والمياه في إدخال تجهيزات حديثة لجميع فحوصات الأغذية والمياه.ويأتي ذلك في إطار الدعم المستمر المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتطوير أداء القطاع الطبي اليمني وتحسين خدماته بما يعود بالنفع على المرضى والمصابين.// انتهى //16:21ت م0135