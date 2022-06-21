جدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساحتفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بجدة أمس، بحصولها على جائزة موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، وذلك بتسجيلها لأكثر من 70 محامياً ومحامية متطوعين دون مقابل؛ بهدف الدفاع عن قضايا السجناء.وعدَّ رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، احتفاء "تراحم جدة" والحصول على جائزة غينيس فخراً وإنجازاً مهماً لخدمة المستفيدين من خدمات تراحم، وذلك من خلال دعم الأسر والسجناء وتوفير محامين متطوعين لتقديم العون والدفاع عن كل محتاج.من جانبها, أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لرعاية السجناء بيان اليوسف، أن الشراكات المجتمعية التي بُنِيَت في لجنة تراحم أسهمت بشكل كبير في بناء منظومة من الخدمات التنموية في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما أن "اللجنة" تسعى لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالوقوف بجانب السجناء ذوي الدخل المحدود للحصول على محاكمة عادلة والحفاظ على حقوقهم أثناء إجراءات السير في الدعوى.وفي ختام الحفل, كُرِّم عدد من المحاميين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.// انتهى //16:21ت م0136