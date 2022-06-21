الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عزمها تكثيف جولاتها الرقابية للحد من مخلفات البناء في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لرفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة كافة، ورفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.وأوضحت في بيان صحفي اليوم أن الحملة تستهدف رصد 30 مخالفة أبرزها عدم تسوير المواقع الإنشائية، وخلط الإسمنت على الأرصفة والشوارع، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الآخرين أو الأماكن العامة، كما تشمل المخالفات عدم إزالة مخلفات البناء أو الهدم أو الترميم، وإتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام معدات البناء، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيقات الأمانات الخاصة أو رقم البلاغات الموحد 940, مبينة أنه يمكن الاطلاع على المخالفات المستهدفة في هذه الحملة من خلال الرابط https://balady.gov.sa/Services/DownloadUserGuide/668.يُذكر أن الوزارة ممثلة بالأمانات والبلديات تمكنت خلال العام الماضي 2021 من إزالة ما يقارب 121 مليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري".// انتهى //16:23ت م0137