مسقط 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج.وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والجهود المتعلقة بتمكين الهدنة في اليمن واستدامتها، فضلا عن دعم الجهود المبذولة وتعزيز الثقة والحوار البنّاء بين جميع الأطراف والقوى اليمنية.وفي هذا الإطار أكد الجانبان دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن هانس جروندبرج نحو إنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وفي إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.// انتهى //16:26ت م0138