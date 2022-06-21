الدوحة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسالتقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري اليوم برئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريبشفيلي الذي يزور قطر حاليا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما شهد الجانبان التوقيع على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.// انتهى //16:32ت م0140