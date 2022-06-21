مكة المكرمة في 22 ذو القعدة 1443 ه الموافق 21 يونيو 2022 م واسنظَّمت إدارة العمل التَّطوُّعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة بجامعة أمِّ القرى اليوم الملتقى الثَّاني لسواعد أمِّ القرى في خدمة ضيوف الرَّحمن المصاحب للبرنامج التَّأهيلي للمتطوِّعين في موسم الحجّ لعام ١٤٤٣هـ ، بهدف تمكين الأعمال التَّطوعيَّة والمجتمعيَّة، واستكمالًا لمسيرة جامعة أمِّ القرى في خدمة ضيوف الرَّحمن.كما حقَّق البرنامج عددًا من المخرجات المستهدفة أبرزها: تأهيل ١٢٠٠ متطوِّع ، منهم ٥٠٠ متطوِّع في الدِّفاع المدني، و٣٠٠ متطوِّع في الهلال الأحمر، و ١٣٢ متطوِّعًا صحيًّا، إلى جانب ٥٠ متطوِّعًا في مجال إدخال البيانات والنَّقل ومجموعة من المتطوِّعين في عدة مجالات مختلفة.كما قُدِّمت ورشة عمل لتعزز مهارات المتطوِّعين في خدمة الحجاج على أكمل وجه، والإجابة على استفساراتهم و أسئلتهم.وأوضح وكيل الجامعة للتَّطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي الشاعري أنَّ تأهيل وتدريب المتطوِّعين يعدّ ضمن الأهداف المحقِّقة لجودة العمل التَّطوعي المُقدَّم لخدمة الفرد والمجتمع، ولاسيّما خلال مواسم الحج..وتضمن الملتقى جلسة حواريَّة أدارتها المشرف العام على إدارة العمل التَّطوُّعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة بجامعة أمِّ القرى الدكتورة سميَّة بنت عزت شرف، بمشاركة مدير التطوُّع في هيئة الهلال الأحمر بمكَّة المكرَّمة بركات السلمي، ومساعد قائد إدارة التطوُّع بالحجّ النَّقيب عبدالواحد المالكي، ومديرة الإدارة الإشرافيَّة للتطوُّع الصِّحي بصحة منطقة مكَّة محاسن شعيب، ومدير مكتب إرشاد الحافلات النَّاقلة للحجاج المهندس عبدالله سندي.وفي ختام الملتقى قدَّم وكيل معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة الدكتور محمد الخادم شرحا عن البرنامج التَّأهيلي للمتطوِّعين لموسم الحجّ هذا العام، والإجابة على استفسارات المشاركين، ثم كُرِّمت الحهات المُشاركة في الملتقى.// انتهى //17:42ت م0162