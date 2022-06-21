الخرطوم 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسواصلت الآلية الثلاثية المشتركة "للاتحاد الأفريقي، والإيقاد، والأمم المتحدة" مناقشتها على المستوى الفني بشأن القواعد الإجرائية لجلسات الحوار السوداني - السوداني مع أصحاب المصلحة.وقالت الآلية الثلاثية إنها التقت في هذا الإطار بوفدَيْ قوى الحرية والتغيير - التوافق الوطني والجبهة الثورية السودانية.وكانت الآلية الثلاثية قد عقدت اجتماعًا في الثامن من يونيو لمناقشة بعض التفاصيل التحضيرية للحوار, بمشاركة اللجنة العسكرية الثلاثية وبعض القوى السياسية, إضافة لحركات الكفاح المسلح، فيما تغيب عن الاجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي.// انتهى //17:53ت م0163