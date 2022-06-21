واشنطن 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأعربت الولايات المتحدة عن قلقها تجاه التقارير الواردة عن مقتل المدنيين في مجتمع أمهرة بمنطقة أوروميا في إثيوبيا في نهاية هذا الأسبوع.ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي اليوم، جميع الإثيوبيين إلى نبذ العنف، ومتابعة الحوار السلمي لحل الخلافات، مؤكداً أنه يجب أن تتضمن المصالحة الوطنية عدالة شاملة وجامعة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.وشدد برايس، على أن التقارير المستمرة مثل هذه تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء النزاع المسلح الدائر في إثيوبيا.// انتهى //17:56ت م0164