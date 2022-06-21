القاهرة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 646.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.4 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليبلغ مستوى 88ر9697 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.4% مسجلاً 89ر1812 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.26% لينهي التعاملات عند مستوى 87ر2680 نقطة.// انتهى //17:58ت م0165