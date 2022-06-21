الرياض 22 ذو القعدة1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسعقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ54، بمقر الأمانة العامة في الرياض؛ وذلك للتحضير للاجتماع الـ62 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، المقرر عقده غداً بالرياض.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بخطط أعمال اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون التجاري، التي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول المجلس في التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، واتُّخِذ بناءً على ذلك عدد من التوصيات.// انتهى //17:59ت م0166