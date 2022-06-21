جدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:"بيان من الديوان الملكي"انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 23 / 11 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //18:00ت م0167