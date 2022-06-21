الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسثمن معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، موافقة مجلس الوزراء على انضمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى شبكة (كارين) بصفة مراقب.وقال معاليه: "إن موافقة مجلس الوزراء تأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة على مواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود بشتى صوره وأشكاله محليًا ودوليًا".وأكد سعي الهيئة على تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات في مجالَيْ حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة للقضاء على الفساد، وإيماناً منها بتعزيز الجهود محلياً وعالمياً لمكافحته.يذكر أن "كارين" منظمة تسهم في تسهيل التواصل بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لتبادل المعلومات ذات الصلة باسترداد الأموال العامة المتأتية من جرائم الفساد, وحققت الشبكة نتائج ملموسة في الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين.// انتهى //18:02ت م0168