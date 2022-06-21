الرباط 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة تسعى دائمًا للمحافظة على تراث مدينة القدس وتثمينه، وتعبر عن رفضها محاولات التهويد، وتلتزم بدعم كل نشاط ومشروع يخدم القدس ومسجدها وقبة صخرتها وأهلها، ويحافظ على هويتها.وقال الدكتور المالك، في كلمة ألقاها خلال احتفالية يوم المناشط المقدسية، التي عقدتها وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم، في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، ووفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بأن القدس كانت على مر العصور في طليعة المدن التي تُذكر بمعاني التسامح وبجمال التنوع وبسمو المطامح، وبنضارة التاريخ، وتضم ذخائر ديانات السماء عبر الحقب والآماد.مما يُذكر أن احتفالية يوم المناشط المقدسية تضمنت تدشين معرض للصور الفوتوغرافية عن القدس، بعنوان: "الرباط في القدس"، وكذا التعريف بالأنشطة النوعية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف؛ دعمًا للقطاع الثقافي والتنشيط المجتمعي في المدينة المقدسة.// انتهى //18:19ت م0169