الخرطوم 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسبحث والي شمال دارفور غرب السودان نمر محمد عبدالرحمن خلال لقائه اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر بمسؤولة بناء السلام ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونتامس) لارا لارا التي تزور دارفور حاليًا على رأس وفد من وكالات الأمم المتحدة، السبل المثلى لبناء السلام الاجتماعي بالولاية والأدوار التي يمكن البعثة المتكاملة القيام بها في هذا الجانب.وقال الوالي في تصريح صحفي: إنه قدم تنويرًا متكاملًا حول مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية، معربًا عن أمله في أن تقوم بعثة "اليونتامس" بدعم جهود حكومة الولاية في تلك المجالات حتى تتكامل وتسهم جميعها في تحقيق السلام المجتمعي المنشود.من جانبها، قالت كلارا إن زيارتها والوفد المرافق لها من ممثلي وكالات الأمم المتحدة إلى الفاشر جاءت بغرض التباحث مع السلطات والمجتمعات حول احتياجات الولاية في مجال بناء السلام الاجتماعي.// انتهى //18:20ت م0171