عام / الأمن العام يقبض على مقيم ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية
الثلاثاء 1443/11/22 هـ الموافق 2022/06/21 م واس
الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واس
قبضت الجهات الأمنية في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مقيم من الجنسية المصرية ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في موقع بمنطقة الرياض، والاستيلاء من ضحاياه على مبالغ مالية.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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18:34ت م
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