مكة المكرمة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسكثفت قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.وحرصت القوات على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي للعاملين فيها وضيوف الرحمن.// انتهى //18:59ت م0177