الطائف 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسانطلق اليوم ملتقى الاستثمار الريادي, الذي أقامته جامعة الطائف بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحيَّة، الذي يهدف لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الجامعة والجهات المشاركة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ لتحسين جودة الخدمات، والتنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية؛ لمواجهة التحديات على المستويات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة.وأوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن إجمالي الفرص بملتقى الاستثمار الريادي تجاوز أكثر من ٤٠٠ فرصة استثمارية، تمثلت في أكثر من ١٠٠ فرصة واعدة، كمواقع ومنشآت بمحافظة الطائف وفروعها، وأكثر من ١٠٠ بيت خبرة كخطوة نحو الاستثمار المعرفي من خلال الاستشارات والبحوث، و90 فرصة رقمية كنماذج أولية وتطبيقات واعدة ريادية.فيما أشارت الجامعة إلى أن البرامج التعليمية لدى جامعة الطائف بلغت أكثر من ٩٦ برنامجًا أكاديميًا وتعليميًا، كبرامج قائمة وواعدة تعزز الاقتصاد المعرفي، حيث شاركت الجهات الحكومية كأمانة الطائف، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة التعليم، وغرفة الطائف، والشؤون الصحية بالمحافظة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبنك التنمية الاجتماعية وكذلك الغرفة التجارية من خلال الملتقى بأكثر من ٧٠ فرصة استثمارية، تنوعت كفرص رقمية وبشرية ومعرفية وأصول، ما يخدم مجتمع الطائف في مجالات السياحة والتعليم والصحة والتنمية.وقدمت الجامعة ممثلةً في كلية إدارة الأعمال خلال الملتقى برنامج (معرفة), الذي يعمل على تأهيل وتنمية قدرات موظفي إدارات الاستثمار بالجهات الحكومية كبرنامج تدريبي وخدمة مجتمع.// انتهى //19:03ت م0179