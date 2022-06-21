الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية برنامج "محاضرات المجمع"؛ بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي، وتسليط الضوء على القضايا والظواهر اللغوية الحديثة، وإنتاج البحوث والدراسات المتعلقة بعلوم اللغة العربية وآدابها، وكذلك التفاعل مع الجمهور اللغوي العربي عبر الحضور والمشاركة.ويستهدف البرنامج إثراء المحتوى العربي بإنتاجٍ معرفي أصيل من خلال اللغة العربية بصفتها وسيلةً للفكر والمعرفة، وتزويد المتخصصين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالثقافة واللغة العربية على مستوى العالم، حيث يتضمن البرنامج مسارين، الأول: يعرض واقع اللغة العربية وحضورها في العالم، والثاني: يختص بالمحاضرات العلمية في حقول اللغويات العربية.ويناقش البرنامج أولى محاضراته من كوريا الجنوبية بعنوان "تاريخ اللغة العربية في كوريا" تقدمها الدكتورة يون أون كيونغ في محاور: مكانة اللغة العربية في كوريا، وتاريخ تعليم اللغة العربية فيها، وواقع تعليم اللغة العربية في الجامعات الكورية، وإنجازات الباحثين في اللغة العربية في كوريا.يذكر أن تنفيذ برنامج "محاضرات المجمع" هو جزء من إستراتيجية المجمع التي تستهدف خدمة اللغة العربية عالميًا، وتعزيز إسهامها الحضاري والعلمي والثقافي؛ تماشيًا مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى متابعة سلامة استعمالات اللغة العربية في جميع المجالات، ونشر استخدامها وفق أساليب حديثة ومعايير عالمية معتمدة، ومنها اعتماد التطبيقات الرقمية لنشر الأبحاث والكتب المتخصصة باللغة العربية، واختبارات اللغة العربية ومعاييرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية على نحوٍ يسهم في إثراء المحتوى العربي.// انتهى //19:05ت م0180