المنامة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، مع وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوبييف، الذي يزور البحرين حاليا.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:15ت م0183