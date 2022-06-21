الطائف 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسعقدت أمانة الطائف ورشة عمل المخطط الاستراتيجي لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار .وأوضح أمين الطائف أن هذه الورشة استعرضت مخطط درء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار الاستراتيجي، الذي أعدته الأمانة وذلك لاحتواء السيول التي تعدّ من المهددات الكبرى للتجمعات العمرانية والبشرية، مشيرا إلى أنه لكون الطائف والمحافظات التابعة (تربة، رنية، الخرمة) حاضنة لعدد كبير من الأودية العملاقة فيتحتم إدارة فيضانات الأودية ومياه الأمطار.وأبان أن فكرة المخطط الاستراتيجي تقوم على تقسيم العمل إلى حلول عاجلة وتهتم بالمناطق الحرجة، وتنفيذ مشاريع ذات تكلفة مقبولة لخدمة السكان، وحلول استراتيجية: لحماية المناطق المأهولة عن طريق تهذيب الأودية، وتحويل مسارتها، وتحديد أحرمها لاعتمادها في برامج التنمية المستقبلية، بالإضافة الى السياسات الداعمة: لإدارة مخاطر الفيضانات، وتهتم بخطط التشغيل والصيانة، ونتائج الأثر البيئي، وخطط الطوارئ .وبين أن هناك العديد من الفوائد من تنفيذ المخطط الاستراتيجي ومن أهمها حماية الأهالي من أخطار السيول، وحماية البنية التحتية من تداعيات الفيضانات، وحماية البيئة والحفاظ على التدفق الطبيعي للسيول.// انتهى //19:40ت م0186