سكاكا 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسرفع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف جاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج.وبدأ الفرع منذ مطلع الأسبوع الجاري توزيع ما يقارب 2000 مصحف لضيوف الرحمن في مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم، بالإضافة إلى قرابة 2500 من الكتيبات والمطويات الإرشادية الخاصة بالحج.وجرى استقبال عدد من الحجاج في جناح الوزارة في أبوعجرم الذي يحوي أركانا للتوعية والإرشاد حول أداء المناسك.//انتهى//19:41ت م0187