الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، رَعَى صاحبُ السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري، حفلَ تخريجِ الدفعة الثالثة من دارسي برنامج القيادة والأركان للعام 1443هـ، التي نفَّذَتها كليةُ الملك عبدالله بن عبدالعزيز - القيادة والأركان بالوزارة.وألقى قائدُ الكلية اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني كلمةً خلال الحفل, ثمَّنَ فيها رعاية سمو وزير الحرس الوطني حفلَ تخريج طلبة الكلية، وتشرُّفهم بأن يُتوَّجوا عند نهاية مسيرتهم التعليمية من قبل سمو رئيس الجهاز العسكري.وأشار إلى أن البرامج الأكاديمية للكلية شملت العديد من المجالات الدفاعية والأمنية، التحق بها عددٌ من الطلبة من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، درسوا في بيئة تعليمية متنوعة، أسهمت في تبادل الخبرات، وتحقيق الأهداف التعليمية للبرامج الأكاديمية.بعد ذلك, أُعلِنت النتائج، وكرَّمَ سموُّ الفريق الركن الطلبةَ المتفوقين, ثم التُقِطت الصورُ التذكاريةُ لسموه مع الخريجين.// انتهى //19:59ت م0188