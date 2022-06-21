الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسنظمت هيئة التراث وهيئة تطوير بوابة الدرعية ندوة عن إدارة التراث العالمي في المملكة العربية السعودية بعنوان "تجربة إدارة حي الطريف"، وذلك في مركز الزوار للبوابة في حي الطريف بالدرعية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزليرو.وشهدت الندوة مشاركة العديد من الخبراء والمختصين في قطاع التراث الثقافي من مختلف الجهات، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المشرفة على الستة مواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، وتناولت الندوة عددا من الموضوعات المرتبطة بالمبادئ والمنهجيات الخاصة بإدارة مواقع التراث العالمي، وأهمية الحفاظ عليها وصونها، كونها أحد أبرز المكونات الثقافية التي تعكس تاريخ وعراقة وإرث المملكة الحضاري.وتعد هذه الندوة الأولى التي ستتبعها عدد من الندوات، وهي إحدى الأنشطة الفعّالة المتسقة مع الركائز الإستراتيجية لهيئة التراث، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في القطاع الثقافي، بما يكفل التطوير المستدام لقطاع التراث الوطني بقوالبه المادية وغير المادية.// انتهى //20:35ت م0194