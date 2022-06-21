حفر الباطن 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسكرّم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم بمقر المحافظة الجهات الداعمة لبرامج وفعاليات إدارة تعليم المحافظة خلال العام الدراسي 1443هـ .وأشاد سموه بالجهات المكرمة لدعمها لبرامج وفعاليات إدارة التعليم فيما يعود بالنفع على أبناء المحافظة والمجتمع المحلي عامة والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص.من جانبه ثمّن مدير تعليم حفرالباطن محمد بن علي القحطاني تكريم سموه للداعمين، التي تأتي استمراراً لدعمه المستمر لكافة ما من شأنه رفعة المحافظة , مقدما شكره للداعمين الذين كان بفضل دعمهم ورعايتهم أكبر الأثر في إقامة فعاليات وبرامج الإدارة، وتجسيداً للتكامل بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي.// انتهى //20:56ت م0196